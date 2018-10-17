Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с убийством не менее 19 человек в колледже в Керчи.
Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи
  • Reuters

«Ужасные сообщения поступили о нападении на колледж в Крыму. Канцлер Германии Ангела Меркель соболезнует в связи с потерей стольких молодых жизней. Мы сочувствуем семьям жертв и пострадавшим», — написал в Twitter официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По меньшей мере 19 человек погибли, ещё 50 пострадали в результате нападения злоумышленника на политехнический колледж.

Подозреваемый в совершении теракта покончил с собой.

Подробнее о трагедии — в материале RT.

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