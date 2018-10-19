«Как ни превращай школы в бункеры, главное — это отчуждение подростка»: детский омбудсмен о причинах трагедии в Керчи

Недостаточно хорошая работа с неблагополучными детьми в России стала одной из причин трагедии в керченском колледже. Об этом в интервью RT заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она также раскритиковала меры безопасности в крымских школах, отметив их плохую оснащённость тревожными кнопками. Омбудсмен посетила больницу Симферополя, где проходят лечение студенты, пострадавшие во время взрыва и стрельбы в Керчи. Как отметила Кузнецова, её главная задача — понять, насколько соблюдаются права детей на помощь и поддержку.

— Какая помощь будет оказана пострадавшим и их семьям?

— Медицинская помощь и сопровождение оказывается в полном объеме, подключены специалисты из соседних регионов. Здесь и из Симферополя, и из Краснодарского края специалисты, они дежурили посменно. Молодого человека, 16-летнего, отправили в Краснодарский край. Конечно, тяжелое состояние, мы общались с бабушкой, очень переживает, не хочет почему-то обращаться к психологам, но видно, что переживает. Очень важно, чтобы рядом были не только психологи, но и просто люди, с кем можно поговорить. Наши специалисты взяли все контакты для того, чтобы можно было улучшить коммуникацию между законными представителями (это бабушки, родители тех ребят, которые пострадали) и докторами, особенно если сам ребёнок не в состоянии ничего ответить.

— Кто будет привлечен к ответственности?

— Всё, что касается ответственности за этот инцидент, это будет решено по итогам следственных действий. Весь комплекс, я уверена, будет тщательнейшим образом расследован, потому что дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Поэтому дождемся результатов следствия. Самое главное сейчас оказать помощь всем, кому она нужна: медицинская, психологическая, психиатрическая. Сейчас мы на связи с Зурабом Кекелидзе, он как раз направляется к родителям девочки, которая буквально несколько часов назад погибла.

Буквально несколькими словами обмолвилась с медсестрами, пока переходили из корпуса в корпус, некоторые люди не спали и не уходили домой уже больше суток. Все подключены, все работают. Мы как раз поговорили с Кекелидзе по поводу организации психиатрической службы, о возможности организации здесь дежурств. После того, как будет закрыт штаб, чтобы можно было продолжать коммуникацию, обучение специалистов, чтобы можно было расширить объем оказываемой психологической помощи.

© Пресс-служба аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Конечно, ребята молодые не особо охотно на это идут. Я разговаривала в мальчиком не так давно — его как раз переводят в больницу в Симферополь в больницу — он говорит: «я всё сам, я всё сам сделаю». Это хорошо, потому что рядом мама, папа, они помогут, но очень важно, конечно, чтобы тем, у кого есть запрос на психологическую поддержку, она была максимально доступна.

— В чем причина произошедшего и что нужно сделать, чтобы таких трагедий в стране больше не происходило? Какую превентивную работу сейчас нужно проводить?

— Стрелок — это следствие, следствие совокупности факторов. Начиная с ситуации с антитеррористической безопасностью Крыма, ведь мониторинг доказывает, что положение хуже, чем в ряде субъектов Российской Федерации. Берём, например, тревожную кнопку — если в ряде регионов РФ ЮФО, к которому сейчас относится Крым и Севастополь, 100% обеспечения тревожными кнопками, на территории Крыма, к сожалению, порядка 57% только. Если мы говорим о лицензируемых компаниях и услугах по охране: на территории соседнего Краснодарского края — порядка 85 %, в Крыму — порядка 10%, в Севастополе — 1%. Поэтому есть некие объективные факторы, которые в том числе привели к этой ситуации.

Но я бы хотела сказать о главном, о другом. Как бы мы не превращали школы в бункеры, главное — это отчуждение подростка, отчуждение ребенка, его одиночество, в которое он попадает. Шло время, этого никто не замечал.

Чувствительность инструментов, которые диагностируют детское неблагополучие, у нас сегодня, к сожалению, страдает. Нужны новые инструменты. Принято решение, что будет создана рабочая группа под руководством Сергея Аксенова, для того, чтобы проработать до конца следующей недели необходимые меры: как по территории республики Крым, так и касающиеся ряда федеральных норм. Это предложения и меры будут проработаны, я уверена, что эта ситуация подтолкнет к скорейшей реализации.

— Что уже удалось сделать вам в Керчи? Каковы цели вашего визита?

— Самая главная задача — это понять, насколько соблюдаются права детей на помощь, на поддержку. Меня волнует не только правовая сторона вопроса, мы готовы оказывать любую помощь. Есть некоторые вопросы, которые нужно уточнять. Так получилось, что у некоторых несовершеннолетних нет документов, а они находятся сейчас в закрытом учреждении в рамках следственных действий, поэтому приходилось эти вопросы решать. Задача была одна — помочь всем, чем мы можем. И не только как уполномоченный по правам ребенка, просто как человек. На самом деле, это чувство многих сюда привело — люди пришли сдавать кровь, помочь и поддержать. Более 800 звонков принято, из них огромное число людей, которые просто предлагают свою помощь.