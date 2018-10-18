Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации

Президент России Владимир Путин прокомментировал стрельбу в колледже в Керчи, заявив, что данная трагедия является результатом глобализации.

«Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Всё началось с известных трагических событий в Соединённых Штатах, в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России — в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаём нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Керчи возросло до 21.

В апреле 1999 года в американской школе «Колумбайн» два подростка расстреляли 12 учеников старших классов и учителя, после чего покончили с собой.