Генпрокуратура проверит охрану всех учебных заведений в России

Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже решила проверить охрану всех учебных заведений в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурорам… поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок будет обращено внимание на обеспечение охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.

Ранее сообщалось, что в российских школах и в организациях среднего профессионального образования в течение нескольких месяцев усилят меры безопасности.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек.