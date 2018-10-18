Генпрокуратура проверит охрану всех учебных заведений в России

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Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже решила проверить охрану всех учебных заведений в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура проверит охрану всех учебных заведений в России
  • РИА Новости

«Прокурорам… поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок будет обращено внимание на обеспечение охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.

Ранее сообщалось, что в российских школах и в организациях среднего профессионального образования в течение нескольких месяцев усилят меры безопасности

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек.

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