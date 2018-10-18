Генпрокуратура проверит охрану всех учебных заведений в России
- РИА Новости
«Прокурорам… поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверок будет обращено внимание на обеспечение охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.
Ранее сообщалось, что в российских школах и в организациях среднего профессионального образования в течение нескольких месяцев усилят меры безопасности.
По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек.