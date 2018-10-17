В учебных заведениях России усилят меры безопасности после ЧП в Керчи
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- РИА Новости
«Сейчас идёт большая проработка целой серии мероприятий по повышению в широком смысле безопасности учащихся как школ, так и учреждений среднего профессионального образования», — цитирует Николаева РИА Новости.
По его словам, на разных площадках в правительстве обсуждают, каким образом обезопасить детей и подростков.
В ведомстве проинформировали, что решения на эту тему появятся в течение нескольких месяцев.
Ранее СК переквалифицировал дело о ЧП в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.
По последним данным, погибли 18 человек.