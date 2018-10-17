В учебных заведениях России усилят меры безопасности после ЧП в Керчи

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В российских школах и в организациях среднего профессионального образования в течение нескольких месяцев примут дополнительные меры безопасности в связи с трагедией в Керчи. Об этом сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев.
В учебных заведениях России усилят меры безопасности после ЧП в Керчи
  • © Екатерина Кейзо
  • РИА Новости

«Сейчас идёт большая проработка целой серии мероприятий по повышению в широком смысле безопасности учащихся как школ, так и учреждений среднего профессионального образования», — цитирует Николаева РИА Новости.

По его словам, на разных площадках в правительстве обсуждают, каким образом обезопасить детей и подростков.

В ведомстве проинформировали, что решения на эту тему появятся в течение нескольких месяцев.

Ранее СК переквалифицировал дело о ЧП в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.

По последним данным, погибли 18 человек.

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