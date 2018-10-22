«Лёгкий свёрток»: в правоохранительных органах опровергли информацию о закопанном Росляковым сейфе

Источник в правоохранительных органах опроверг информацию о том, что Владислав Росляков, подозреваемый в нападении на студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, закопал сейф на пустыре у заброшенного завода. Ранее в сети появилось видеозапись, на которой преступник появляется с «сейфом» в руках, однако, по данным источника, это «лёгкий свёрток», железного ящика на месте обнаружено не было. Также стало известно, что Росляков за несколько часов до совершения преступления сжёг личные вещи. 17 октября в результате взрыва самодельного устройства и стрельбы в здании образовательного учреждения погиб 21 человек, ещё 73 получили ранения, 50 из них до сих пор находятся в больницах. Накануне были опубликованы видеокадры произошедшего.

Расположенный недалеко от дома Владислава Рослякова пустырь обследовали, сейф обнаружен не был. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей органов правопорядка.

«Что касается места, которое видно на кадрах, то, вероятнее всего, его уже обследовали сотрудники правоохранительных органов и никакого сейфа на пустыре не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вероятно, это некий свёрток — «лёгкий слишком, не годится для хранения оружия».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что подозреваемый в нападении на студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа сжёг свои личные вещи перед тем, как совершить преступление. Помимо этого представлена видеозапись, на которой видно, как 18-летний юноша идёт на пустырь с «сейфом» в руках, а возвращается уже без него. Вероятно, Росляков его закопал.

«Что хранилось в этом сейфе, неизвестно, но не исключено, что содержимое может ответить на многие вопросы об этой чудовищной трагедии», — говорится в сообщении телеканала.

По данным РЕН ТВ, утром в среду, 17 октября, четверокурсник пришёл на пустырь, который использовал в качестве стрельбища. Там он сжёг принадлежавшие ему сим-карты, фотографии, тетради, а также литературу религиозного характера.

В Следственном комитете не комментируют эту видеозапись.

Как сообщало накануне РИА Новости, полицейские в Керчи приступили к осмотру территории, расположенной вокруг заброшенного завода. По периметру окрестностей было выставлено оцепление, также был задействован квадрокоптер.

«Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И всё время что-то грохочет — может, мост строят, может, петарды взрывает кто-то», — рассказали местные жители.

Исходя из их слов, можно предположить, что на пустыре Росляков также учился взрывать самодельные устройства. При этом, по сведениям источника, СВУ могли быть изготовлены из снарядов времён Великой Отечественной войны, которые до сих пор, как полагает собеседник агентства, можно обнаружить в окрестностях Керчи.

Как отмечал в эфире Первого канала представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселёв, Росляков хвастался этими «навыками» перед своим окружением.

В свою очередь, другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подготовку к нападению студент вёл продолжительное время и действовал в одиночку. По словам собеседника, преступление Росляков планировал с января 2017 года.

Между тем RT сообщал, что Росляков использовал во время стрельбы в колледже патроны 12-го калибра 8-й картечи, рассчитанные на животных среднего размера. В охотничьем магазине «Сокол» рассказали, что юноша купил 150 соответствующих боеприпасов. При этом его поведение не вызывало вопросов — был предъявлен паспорт и лицензия на оружие, которая была получена в сентябре.

Кроме того, телеканал «Вести-Крым» опубликовал видео, на котором запечатлены моменты произошедшего нападения. На представленных кадрах продемонстрированы последствия взрыва в одном из помещений образовательного учреждения, а также то, как вооружённый студент стреляет по находящимся в колледже людям.

Стрельба в Керчи

Днём в среду, 17 октября, студент четвёртого курса политехнического колледжа, 18-летний Владислав Росляков, открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Согласно последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек, ещё 73 получили ранения.

«Всего на данный момент в медицинских организациях Крыма находится 25 человек... Кроме того, 25 пострадавших на данный момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы и Краснодарского края», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения Крыма 21 октября.

Власти республики Крым оплачивают перелёт и проживание родственникам пострадавших, которые находятся на лечении в других городах, пока они не будут выписаны.

При этом 20 октября заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев сообщил, что родители 18-летнего злоумышленника не обращались за телом сына. В этой связи неизвестно, когда и где состоятся его похороны.

Соседи семьи Росляковых сообщили RT, что отец юноши мог выйти на улицу с холодным оружием, а также умел собирать оружие, используя соответствующую литературу. При этом мать работала санитаркой в онкоцентре, а также «несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы»*.

Как сообщил мэр Керчи Сергей Бороздин, решение о работе образовательного учреждения будет принято не ранее вторника, 23 октября, когда в город должен прибыть глава региона Сергей Аксёнов.

«Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа», — отметил градоначальник.

Следственным комитетом России по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», однако позже его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц». Также была назначена посмертная экспертиза психиатрического состояния Рослякова для установления мотивов преступления и психологических особенностей человека. При этом Генпрокуратура России решила проверить обеспечение безопасности всех учебных заведений в стране.

«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 18 октября в Крыму был объявлен трёхдневный траур. В этот же день в Керчи прошла траурная акция. 19 октября на площади Ленина в центре города состоялась церемония прощания с погибшими, в которой приняли участие порядка 33 тыс. человек.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).