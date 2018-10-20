Источник: керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года

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Владислав Росляков, устроивший стрельбу в керченском колледже, действовал один и готовил нападение с января 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: керченский стрелок готовил нападение с января 2017 года
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«Парень, правда, был один, он готовился один. Больше непойманных стрелков нет… Он планировал это с января 2017 года», — заявил источник.

Ранее источник сообщил, что Росляков мог изготовить бомбу из снаряда времён войны

Как заявляли в СК, ему посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, в больницах остаются 46 человек

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