Источник: стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времён войны
- Reuters
«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлечённого из снарядов времён войны», — сказал источник.
По его словам, в Керчи на местах осталось большое количество боеприпасов времён войны.
Ранее заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли уже порядка 33 тыс. человек.
По последним данным, в результате нападения погиб 21 человек.