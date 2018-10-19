Источник: стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времён войны

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Устроивший стрельбу в колледже в Керчи мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Крыма.
Источник: стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времён войны
  • Reuters

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлечённого из снарядов времён войны», — сказал источник.

По его словам, в Керчи на местах осталось большое количество боеприпасов времён войны.

Ранее заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли уже порядка 33 тыс. человек.

По последним данным, в результате нападения погиб 21 человек.

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