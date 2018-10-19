Источник: стрелок из Керчи мог изготовить бомбу из снаряда времён войны

Устроивший стрельбу в колледже в Керчи мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Крыма.

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлечённого из снарядов времён войны», — сказал источник.

По его словам, в Керчи на местах осталось большое количество боеприпасов времён войны.

Ранее заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев заявил, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли уже порядка 33 тыс. человек.

По последним данным, в результате нападения погиб 21 человек.