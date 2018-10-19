Скворцова рассказала о пострадавших при ЧП в Керчи

После трагедии в керченском колледже 46 человек остаются в больницах, 26 из них дети. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день остаются госпитализированными 46 пациентов, из них 26 детей в возрасте до 18 лет», — цитирует РИА Новости министра.

По её словам, самые тяжелораненые были эвакуированы в ведущие московские медицинские центры.

Двое тяжёлых пациентов находятся в Краснодаре, они прооперированы, их состояние не вызывает опасений.

Ещё шесть тяжёлых пациентов в Симферополе, из них четверо перешли в состояние средней тяжести, две девочки остаются в тяжёлом состоянии.

Ранее Скворцова сообщила, что три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Власти Крыма в беседе с ФАН заявили, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в Керчи.