Скворцова рассказала о пострадавших при ЧП в Керчи
- РИА Новости
«На сегодняшний день остаются госпитализированными 46 пациентов, из них 26 детей в возрасте до 18 лет», — цитирует РИА Новости министра.
По её словам, самые тяжелораненые были эвакуированы в ведущие московские медицинские центры.
Двое тяжёлых пациентов находятся в Краснодаре, они прооперированы, их состояние не вызывает опасений.
Ещё шесть тяжёлых пациентов в Симферополе, из них четверо перешли в состояние средней тяжести, две девочки остаются в тяжёлом состоянии.
Ранее Скворцова сообщила, что три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Власти Крыма в беседе с ФАН заявили, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в Керчи.