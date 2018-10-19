Трое эвакуированных в Москву из Керчи находятся в крайне тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что три девочки, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«Дети находятся в московском научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии. Девочки в возрасте от 14 до 19 лет, трое из них — в состоянии крайней тяжести, трое — в стабильно тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Скворцову.

19 октября на площади Ленина в Керчи прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

По данным администрации, в гражданской панихиде приняли участие порядка 33 тыс. жителей Крыма и других регионов России.

Память погибших почтили также минутой молчания.