Трое эвакуированных в Москву из Керчи находятся в крайне тяжёлом состоянии

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что три девочки, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Трое эвакуированных в Москву из Керчи находятся в крайне тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Дети находятся в московском научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии. Девочки в возрасте от 14 до 19 лет, трое из них — в состоянии крайней тяжести, трое — в стабильно тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Скворцову.

19 октября на площади Ленина в Керчи прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

По данным администрации, в гражданской панихиде приняли участие порядка 33 тыс. жителей Крыма и других регионов России.

Память погибших почтили также минутой молчания.

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