Преподаватель не исключил, что стрелка из Керчи кто-то спонсировал

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Студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении, мог кто-то спонсировать. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из преподавателей.
Преподаватель не исключил, что стрелка из Керчи кто-то спонсировал
  • РИА Новости

Он рассказал, что Росляков летом проходил практику на судоремонтном заводе. 

«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал», — заявил педагог.

По его словам, Росляков «был примерным студентом» и никогда не пропускал занятия без уважительной причины. При этом преподаватель отметил, что Росляков не общался ни с кем из своей группы. 

«Сейчас говорят, что он увлекался компьютером. Нет, не увлекался. У него даже мобильный телефон появился только в мае — на день рождения ему кто-то подарил», — сказал он.

Ранее в администрации Керчи сообщили, что место для захоронения Рослякова выберут его родственники.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в Керчи.

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