Преподаватель не исключил, что стрелка из Керчи кто-то спонсировал

Студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении, мог кто-то спонсировать. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из преподавателей.

Он рассказал, что Росляков летом проходил практику на судоремонтном заводе.

«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал», — заявил педагог.

По его словам, Росляков «был примерным студентом» и никогда не пропускал занятия без уважительной причины. При этом преподаватель отметил, что Росляков не общался ни с кем из своей группы.

«Сейчас говорят, что он увлекался компьютером. Нет, не увлекался. У него даже мобильный телефон появился только в мае — на день рождения ему кто-то подарил», — сказал он.

Ранее в администрации Керчи сообщили, что место для захоронения Рослякова выберут его родственники.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в Керчи.