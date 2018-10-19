Преподаватель не исключил, что стрелка из Керчи кто-то спонсировал
- РИА Новости
Он рассказал, что Росляков летом проходил практику на судоремонтном заводе.
«Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал», — заявил педагог.
По его словам, Росляков «был примерным студентом» и никогда не пропускал занятия без уважительной причины. При этом преподаватель отметил, что Росляков не общался ни с кем из своей группы.
«Сейчас говорят, что он увлекался компьютером. Нет, не увлекался. У него даже мобильный телефон появился только в мае — на день рождения ему кто-то подарил», — сказал он.
Ранее в администрации Керчи сообщили, что место для захоронения Рослякова выберут его родственники.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в Керчи.