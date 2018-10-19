Место для захоронения стрелка из Керчи выберут его родственники
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации Керчи.
«Родственники будут решать (где его хоронить. — RT), у него есть родственники», — заявили в администрации.
Ранее сообщалось, что Росляков после стрельбы и взрыва в колледже покончил с собой. Его тело было обнаружено в одном из помещений учебного заведения.
Также сообщалось, что власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи.
В результате произошедших в Керченском политехническом колледже стрельбы и взрыва, по последним данным, погиб 21 человек.