Место для захоронения стрелка из Керчи выберут его родственники

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который подозревается в стрельбе и организации взрыва в учебном заведении, будет похоронен там, где решат его родственники.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации Керчи.

«Родственники будут решать (где его хоронить. — RT), у него есть родственники», — заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что Росляков после стрельбы и взрыва в колледже покончил с собой. Его тело было обнаружено в одном из помещений учебного заведения.

Также сообщалось, что власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи.

В результате произошедших в Керченском политехническом колледже стрельбы и взрыва, по последним данным, погиб 21 человек.