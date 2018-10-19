Место для захоронения стрелка из Керчи выберут его родственники

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Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который подозревается в стрельбе и организации взрыва в учебном заведении, будет похоронен там, где решат его родственники.
Место для захоронения стрелка из Керчи выберут его родственники
  • © Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации Керчи. 

«Родственники будут решать (где его хоронить. — RT), у него есть родственники», — заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что Росляков после стрельбы и взрыва в колледже покончил с собой. Его тело было обнаружено в одном из помещений учебного заведения.

Также сообщалось, что власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи.

В результате произошедших в Керченском политехническом колледже стрельбы и взрыва, по последним данным, погиб 21 человек.

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