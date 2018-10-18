Власти Крыма оплатят похороны погибших и лечение пострадавших при ЧП в Керчи
- Reuters
По словам Бороздина, власти Крыма взяли на себя все расходы, связанные с захоронением.
Он отметил, что в ближайшие сутки семьям погибших дополнительно выплатят по 1 млн рублей, а семьям пострадавших — по 500 тыс. рублей.
«В дальнейшем лечение, необходимое данным детям, будет оплачиваться также за счёт республики. Перемещение родителей в город, где будет проходить лечение детей — полностью билеты туда и обратно и проживание в этом городе, — также будет оплачиваться из республиканского бюджета», — сказал Бородин.
Чиновник добавил, что в настоящий момент формируются списки пострадавших, которые будут переданы главе республики.
Он также отметил, что помощь городу оказала вся Россия.
Ранее стало известно, что погибшие при ЧП в колледже Керчи будут похоронены 19 октября в Крыму, Краснодарском крае и Челябинской области.