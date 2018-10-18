Власти Керчи назвали дату и место похорон погибших при ЧП в колледже
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева.
«Завтра пройдёт прощание практически со всеми погибшими, а может, и со всеми», — сказал он.
Мельгазиев добавил, что похороны пройдут также 19 октября.
По его словам, четверых погибших похоронят в Краснодарском крае, а остальных — на территории Крыма. Также рассматривается вопрос о транспортировке тела одной из жертв в Челябинск.
Ранее стало известно, что погибшего в Керчи студента похоронят в Челябинске.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.