Установлена личность расстрелявшего людей в колледже Керчи

Короткая ссылка
Правоохранительные органы установили личность молодого человека, устроившего стрельбу в керченском колледже, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Установлена личность расстрелявшего людей в колледже Керчи
  • © Kerch.FM

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружьё. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его тело обнаружено в одном из помещений колледжа.

Ранее стало известно, что устроивший теракт покончил с собой.

По последним данным, погибли 18 человек

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить