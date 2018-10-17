Установлена личность расстрелявшего людей в колледже Керчи
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«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружьё. Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его тело обнаружено в одном из помещений колледжа.
Ранее стало известно, что устроивший теракт покончил с собой.
По последним данным, погибли 18 человек.