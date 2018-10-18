Стрелку из Керчи назначена посмертная психиатрическая экспертиза

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Следственный комитет России заявил, что Владиславу Рослякову, устроившему стрельбу в колледже в Керчи, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Стрелку из Керчи назначена посмертная психиатрическая экспертиза
  • Reuters

«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что в рамках расследования проведены обыски, допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в Керчи возросло до 21.

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