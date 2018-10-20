«Минимальный порог»: в Госдуме сообщили детали законопроекта о запрете на приобретение оружия до 21 года

Минимальный возраст для покупки оружия должен составлять 21 год. Соответствующий законопроект член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов вынес на рассмотрение экспертного совета «Единой России». По мнению парламентария, действующее законодательство не учитывает опасность, которую может спровоцировать огнестрельное оружие в руках человека с неустойчивой психикой, не достигшего «возраста личной зрелости». Эксперты отмечают, что помимо ужесточения законодательства для предотвращения повторения керченской трагедии необходимо уделять больше внимания профилактике правонарушений и психологической работе с подростками. По мнению психологов, детей надо учить управлять своей агрессией с дошкольного возраста.

После трагедии в керченском колледже в Госдуме предложили выдавать разрешение на приобретение оружия только гражданам старше 21 года.

Исключением станут военнослужащие и те, кто работает в государственных военизированных организациях, а также россияне, имеющие воинские и специальные звания или классные чины юстиции.

Такой законопроект (есть в распоряжении RT) разработал член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов. 18 октября депутат представил документ на рассмотрение экспертного совета «Единой России», после чего планирует внести его в нижнюю палату парламента.

«Источник повышенной опасности»

По словам депутата, в законопроекте идёт речь о таких типах оружия, как гражданское огнестрельное ограниченного поражения, газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное.

Вооружение, которое является частью национальных костюмов народов России или казачьей формы, также будет разрешено покупать только гражданам старше 21 года.

Сейчас по закону нарезное огнестрельное оружие можно иметь с 21 года, а гладкоствольное — с 18 лет. Однако, по мнению Земцова, действующее законодательство не учитывает опасность, которую может спровоцировать огнестрельное оружие, оказавшиеся в руках человека с неустойчивой психикой, не достигшего «возраста личной зрелости».

«Взросление человека не связано с его физическим возрастом. 18 лет — это всё равно ребёнок. Даже несмотря на физическую силу, внутреннее взросление и ответственность приходят чуть погодя. 21 год — минимальный порог», — заявил он RT.

Законодатель также полагает, что необходимо проводить более серьёзную работу по воспитанию молодёжи. Однако, по его мнению, даже простое повышение возраста для покупки оружия сможет предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи, где учащийся колледжа привёл в действие взрывное устройство и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся политехнического колледжа.

«Большая часть граждан России, достигших возраста совершеннолетия и получивших право на приобретение оружия, являются учащимися образовательных учреждений, а следовательно, могут стать источником повышенной опасности для своих сверстников», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С тем, что продажа оружия с 18 лет может привести к трагическим последствиям, согласен и глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Он поддержал инициативу повышения возраста, необходимого для покупки оружия.

«Выдавать оружие в 18 лет рановато: у молодых людей ещё играют гормоны, психика нестабильна. Всё это может приводить к тяжёлым трагическим последствиям», — отметил он.

Кучерена подчеркнул, что изменения законодательства в этой сфере назрели, так как в России участились случаи совершения молодыми людьми преступлений с помощью оружия.

«Раньше мы смотрели репортажи из Соединённых Штатов и не понимали, как можно прийти в класс и расстрелять своих сверстников, но в последнее время похожие трагедии всё чаще случаются у нас. Мы помним ситуацию в подмосковной Ивантеевке, сейчас такая же история произошла в Керчи. Поэтому настало время задуматься, почему ранее не свойственные нашему обществу проблемы пришли и к нам, а также о том, что нужно сделать, чтобы дети не искали выхода из трудных ситуаций с помощью оружия», — добавил глава Общественного совета при МВД.

Ставка на работу с подростками

Чтобы не допустить трагедий и происшествий с участием вооружённых молодых людей, необходимо в первую очередь работать с психикой подростков, уверена доцент кафедры нейро-патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Марина Бардышевская.

По её словам, зрелость у россиян с каждым годом наступает всё позже и позже.

«Психологи, педагоги и психиатры должны прорабатывать такие комплексные программы. Но начинать, наверное, нужно уже с детсадовского возраста. Личность формируется до пяти лет. Способы управления своей агрессией или, наоборот, внутреннее разрешение на её использование в социальных ситуациях формируются в дошкольном возрасте. В младшем школьном возрасте уже есть форма встраивания агрессии в личность, и в дальнейшем она может просто взорваться», — отметила эксперт в разговоре с RT.

По мнению лидера движения «Право на оружие» Вячеслава Ванеева, выдача разрешения на владение оружием с 21 года, а не с 18 лет не решит проблемы. По его словам, нужно не заниматься ужесточением законодательства, а уделять больше внимания профилактике правонарушений и психологической работе с детьми.

«Надо бороться не против оружия, а за головы людей, заниматься профилактикой правонарушений с более раннего, детского возраста. Необходимо поднимать вопрос о комплексных мерах по снижению агрессии в обществе», — пояснил он.

Ранее в интервью RT уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что одной из причин трагедии в керченском колледже, по её мнению, стала недостаточно хорошая работа с неблагополучными детьми в России.

«Как бы мы ни превращали школы в бункеры, главное — это отчуждение подростка, отчуждение ребёнка, его одиночество, в которое он попадает. Шло время, этого никто не замечал. Чувствительность инструментов, которые диагностируют детское неблагополучие, у нас сегодня, к сожалению, страдает. Нужны новые инструменты», — подчеркнула она.

Керченский стрелок

Утром в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже четверокурсник Владислав Росляков привёл в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу с помощью охотничьего ружья по учащимися и сотрудникам колледжа. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек пострадали. Следственный комитет квалифицировал его действия как массовое убийство. В настоящий момент ведётся следствие.

По данным следствия, совершившему нападение преступнику было 18 лет. Разрешение на приобретение огнестрельного оружия он получил в сентябре 2017 года.

Соседи Рослякова ранее рассказали RT, что уже в детстве он проявлял агрессию и склонность к «стрелялкам».

Ранее RT сообщал, что Росляков использовал во время стрельбы в колледже патроны на косулю. В охотничьем магазине «Сокол», где студент колледжа покупал боеприпасы, рассказали, что молодой человек приходил один раз и купил 150 патронов 12-го калибра 8-й картечи. При этом само оружие Росляков покупал в другом месте.