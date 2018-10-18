«С детства была склонность к оружию»: число жертв стрелка из керченского колледжа увеличилось до 21

До 21 увеличилось число погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи, все они опознаны. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым, где опубликован полный список жертв. По данным Национального антитеррористического комитета, подозреваемый студент Владислав Росляков «хвастался» перед своими знакомыми собранными им взрывными устройствами. Его соседка по лестничной площадке рассказала RT, что, будучи ребёнком, он уже проявлял агрессию и склонность к «стрелялкам». При этом, по свидетельствам знакомых, отец подозреваемого также самостоятельно собирал дома оружие. Чтобы в будущем избежать трагедий, подобных керченской, депутаты Госдумы предлагают усилить охрану мест с массовым скоплением людей и продавать оружие только гражданам старше 21 года.

Число погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже выросло до 21 человека. Об этом сообщил источник ТАСС в медслужбах.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте правительства Республики Крым был опубликован список жертв трагедии, в котором перечислены 20 человек.

«Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних — 6 человек, взрослых (работников учебного заведения. — RT) — 5 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 октября, один из студентов политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По данным следствия, нападение совершил 18-летний Владислав Росляков, получивший в сентябре разрешение на приобретение огнестрельного оружия.

Также по теме «Мотивы и версии трагедии тщательно изучаются»: что известно о нападении на колледж в Керчи 17 октября в здании Керченского политехнического колледжа произошёл взрыв и была открыта стрельба. В нападении подозревается студент...

По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, большая часть погибших получила огнестрельные ранения, тогда как пострадавшие получили травмы из-за взрыва.

Утром в стационарах находились 44 человека. За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние пострадавших и на данный момент в реанимации остаются 12 человек, отметила министр.

«На сегодняшний день в стационарах остаются 44 человека… Средней тяжести — 34 человека, семь — крайне тяжелых, три — тяжелых», — сказала она.

Скворцова также сообщила, что со всеми пострадавшими и их семьями работают психологи.

«Со всеми больными, родителями проводится работа психологическая, потому что, чем легче становится общее состояние, тем больше возникают воспоминания о том, что произошло, пришлось пережить страхи​​​. Родители очень волнуются. Отряды психологов наших продолжают работать и будут сопровождать семьи и, соответственно, учащихся», — добавила министр.

На данный момент проводится эвакуация госпитализированных в медицинские учреждения в Симферополе, Темрюке и Краснодаре, подчеркнула Скворцова.

«Параллельно с этим (эвакуацией больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. — RT) начинается эвакуация больных средней тяжести, имеющих сложные переломы конечностей. В ближайшее время начнется перевод шести больных в Симферопольский хирургичекий центр, и столько же больных будут переведены в Краснодарский краевой центр им. Очаповского», — сказала она.

Скворцова также сообщила, что десятерых пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации, планируется эвакуировать в больницы Москвы. «И сделать это в течение суток», — отметила министр.

Семьи погибших в трагедии получат из федерального бюджета по 1 млн рублей, а пострадавших — по 500 тыс. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксёнов. «Один миллион — семьям погибших и 500 тысяч — семьям пострадавшим​​​. Это средства из федерального бюджета, средства должны поступить на счета уже сегодня», — сказал он.

С 18 октября в Крыму объявлен трёхдневный траур в связи с трагедией в колледже.

«С детства был жестокий»

По факту инцидента Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», однако позже его изменили на «убийство двух и более лиц». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбуждённое по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый Владислав Росляков занимался созданием взрывных устройств и даже рассказывал своему окружению об этом, заявил представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселёв.

«Нам уже известно, что он работал со взрывными какими-то средствами и хвастался среди своего окружения», — сказал он в эфире «Первого канала».

Киселёв подчеркнул, что собрать такое устройство можно с помощью инструкции в интернете и сделать это «достаточно легко».

По данным СК, Рослякову будет назначена посмертная экспертиза его психиатрического состояния. Такая экспертиза назначается для установления мотивов преступления и психологических особенностей человека.

«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал он.

По словам соседки Рослякова — Анны Радченко, у молодого человека с детства были склонности к насилию.

«С детства мальчик он был жестокий. То есть ещё в детстве у него были эти склонности к оружию, «стрелялки». Даже у меня был с ним инцидент, когда попадали «пульками» в ноги, то есть всякое было», — сказала она RT.

Радченко отметила, что Владислав нередко проявлял агрессию. Например,когда Росляков в детстве находился с игрушечным оружием во дворе и родители других детей просили его убрать «автомат», он мог нахамить в ответ.

Соседка вспомнила, что и отец Рослякова совершал странные поступки. Например, он мог выйти на улицу с холодным оружием, сказала она.

«Мы, маленькие дети сидели, он выходит на улицу с саблей в очках для сварки. Просто стоит и начинает говорить про горящие заводы, ещё что-то. Дети стоят в шоке, соседи отбирают оружие… Никого не бил, но выходил, были такие странности», — отметила Радченко.

То, что отец Рослякова имел дома оружие, а также сам собирал его, используя соответствующую литературу, рассказала RT и ещё одна соседка.

«Сам делал (оружие. — RT). У него даже литература есть, как делать это всё...(его сын знал. — RT) что отец занимался этим», — сказала она.

Сам Росляков использовал во время стрельбы в колледже патроны для косуль. Об этом RT рассказали в охотничьем магазине «Сокол», где студент колледжа покупал боеприпасы. По словам продавца, молодой человек приходил один раз и купил 150 патронов 12-го калибра 8-ой картечи. Такие боеприпасы рассчитаны на среднего зверя — волка, косулю. При этом само оружие Росляков покупал в другом месте. В городе есть ещё два магазина, где продаётся снаряжение для охоты и рыбалки и они на данный момент закрыты.

«Усилить охрану в разных учреждениях»

Повторения трагедии в Керчи можно избежать, если усилить охрану мест с массовым скоплением людей. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Он подчеркнул, что сделать это должны правоохранительные органы.

«Надо усилить охрану в разных учреждениях, это будут делать правоохранительные органы абсолютно профессионально. Сейчас идёт разбирательство, они будут чувствовать, где необходимо усилить охрану», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, правоохранительные органы должны «активнее» выявлять с граждан, которые «чрезмерно» увлекаются огнестрельным оружием, убеждён сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Правоохранительные органы также должны активнее выявлять граждан, чрезмерно увлекающихся оружием и взрывчатыми веществами. В том числе, отслеживая их аккаунты в соцсетях», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом ужесточать законодательство, касающееся владения гражданами огнестрельного оружия, не надо, убеждён представитель НАК Валерий Киселёв.

«Говорить о том, что нужно как-то ужесточить выдачу оружия — это тоже не очень правильно, потому что надо просто выполнять те правила, которые существуют сегодня. Они все очень отрегулированы», — сказал он.

Принимать какие-либо законодательные меры необходимо уже после окончания расследования массового убийства в Керчи, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. В беседе с RT он добавил, что все необходимые меры уже были предприняты после других нападений в школах.

«Надо дождаться всё же изучения всех обстоятельств, а после этого уже с анализом законодательства смотреть — есть ли необходимость дополнительно внесения изменения действующего законодательства или же всё же здесь речь идёт о ненадлежащем исполнении уже требований закона, то есть недостатки в правоприменительной практике», — сказал он.

Тем не менее в Госдуме уже разрабатывается законопроект, согласно которому продажа огнестрельного оружия будет разрешена только с 21 года. Об этом заявил автор инициативы — первый заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Кроме того, депутат предлагает усилить меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

«В восемнадцать лет психика молодого человека еще не готова к владению оружием. Это законодатели, отчасти, учли в федеральном законе об оружии, ограничив продажу травматического оружия с 21 года. Но почему тогда этим все и ограничилось? Почему доступ к огнестрельному оружию остался на отметке восемнадцати лет? В этом отсутствует логика и отсюда возникают подобные последствия. Необходимо всё оружие, включая даже пневматическое продавать исключительно с двадцати одного года», — сказал он RT.