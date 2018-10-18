«С детства была склонность к оружию»: число жертв стрелка из керченского колледжа увеличилось до 21
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Число погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже выросло до 21 человека. Об этом сообщил источник ТАСС в медслужбах.
«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», — сказал собеседник агентства.
Ранее на сайте правительства Республики Крым был опубликован список жертв трагедии, в котором перечислены 20 человек.
«Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних — 6 человек, взрослых (работников учебного заведения. — RT) — 5 человек», — говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 17 октября, один из студентов политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По данным следствия, нападение совершил 18-летний Владислав Росляков, получивший в сентябре разрешение на приобретение огнестрельного оружия.
По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, большая часть погибших получила огнестрельные ранения, тогда как пострадавшие получили травмы из-за взрыва.
Утром в стационарах находились 44 человека. За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние пострадавших и на данный момент в реанимации остаются 12 человек, отметила министр.
«На сегодняшний день в стационарах остаются 44 человека… Средней тяжести — 34 человека, семь — крайне тяжелых, три — тяжелых», — сказала она.
Скворцова также сообщила, что со всеми пострадавшими и их семьями работают психологи.
«Со всеми больными, родителями проводится работа психологическая, потому что, чем легче становится общее состояние, тем больше возникают воспоминания о том, что произошло, пришлось пережить страхи. Родители очень волнуются. Отряды психологов наших продолжают работать и будут сопровождать семьи и, соответственно, учащихся», — добавила министр.
На данный момент проводится эвакуация госпитализированных в медицинские учреждения в Симферополе, Темрюке и Краснодаре, подчеркнула Скворцова.
«Параллельно с этим (эвакуацией больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. — RT) начинается эвакуация больных средней тяжести, имеющих сложные переломы конечностей. В ближайшее время начнется перевод шести больных в Симферопольский хирургичекий центр, и столько же больных будут переведены в Краснодарский краевой центр им. Очаповского», — сказала она.
Скворцова также сообщила, что десятерых пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации, планируется эвакуировать в больницы Москвы. «И сделать это в течение суток», — отметила министр.
Семьи погибших в трагедии получат из федерального бюджета по 1 млн рублей, а пострадавших — по 500 тыс. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксёнов. «Один миллион — семьям погибших и 500 тысяч — семьям пострадавшим. Это средства из федерального бюджета, средства должны поступить на счета уже сегодня», — сказал он.
С 18 октября в Крыму объявлен трёхдневный траур в связи с трагедией в колледже.
«С детства был жестокий»
По факту инцидента Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», однако позже его изменили на «убийство двух и более лиц». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбуждённое по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемый Владислав Росляков занимался созданием взрывных устройств и даже рассказывал своему окружению об этом, заявил представитель Национального антитеррористического комитета Валерий Киселёв.
«Нам уже известно, что он работал со взрывными какими-то средствами и хвастался среди своего окружения», — сказал он в эфире «Первого канала».
Киселёв подчеркнул, что собрать такое устройство можно с помощью инструкции в интернете и сделать это «достаточно легко».
По данным СК, Рослякову будет назначена посмертная экспертиза его психиатрического состояния. Такая экспертиза назначается для установления мотивов преступления и психологических особенностей человека.
«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал он.
По словам соседки Рослякова — Анны Радченко, у молодого человека с детства были склонности к насилию.
«С детства мальчик он был жестокий. То есть ещё в детстве у него были эти склонности к оружию, «стрелялки». Даже у меня был с ним инцидент, когда попадали «пульками» в ноги, то есть всякое было», — сказала она RT.
Радченко отметила, что Владислав нередко проявлял агрессию. Например,когда Росляков в детстве находился с игрушечным оружием во дворе и родители других детей просили его убрать «автомат», он мог нахамить в ответ.
Соседка вспомнила, что и отец Рослякова совершал странные поступки. Например, он мог выйти на улицу с холодным оружием, сказала она.
«Мы, маленькие дети сидели, он выходит на улицу с саблей в очках для сварки. Просто стоит и начинает говорить про горящие заводы, ещё что-то. Дети стоят в шоке, соседи отбирают оружие… Никого не бил, но выходил, были такие странности», — отметила Радченко.
То, что отец Рослякова имел дома оружие, а также сам собирал его, используя соответствующую литературу, рассказала RT и ещё одна соседка.
«Сам делал (оружие. — RT). У него даже литература есть, как делать это всё...(его сын знал. — RT) что отец занимался этим», — сказала она.
Сам Росляков использовал во время стрельбы в колледже патроны для косуль. Об этом RT рассказали в охотничьем магазине «Сокол», где студент колледжа покупал боеприпасы. По словам продавца, молодой человек приходил один раз и купил 150 патронов 12-го калибра 8-ой картечи. Такие боеприпасы рассчитаны на среднего зверя — волка, косулю. При этом само оружие Росляков покупал в другом месте. В городе есть ещё два магазина, где продаётся снаряжение для охоты и рыбалки и они на данный момент закрыты.
«Усилить охрану в разных учреждениях»
Повторения трагедии в Керчи можно избежать, если усилить охрану мест с массовым скоплением людей. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Он подчеркнул, что сделать это должны правоохранительные органы.
«Надо усилить охрану в разных учреждениях, это будут делать правоохранительные органы абсолютно профессионально. Сейчас идёт разбирательство, они будут чувствовать, где необходимо усилить охрану», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, правоохранительные органы должны «активнее» выявлять с граждан, которые «чрезмерно» увлекаются огнестрельным оружием, убеждён сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Правоохранительные органы также должны активнее выявлять граждан, чрезмерно увлекающихся оружием и взрывчатыми веществами. В том числе, отслеживая их аккаунты в соцсетях», — передаёт его слова РИА Новости.
При этом ужесточать законодательство, касающееся владения гражданами огнестрельного оружия, не надо, убеждён представитель НАК Валерий Киселёв.
«Говорить о том, что нужно как-то ужесточить выдачу оружия — это тоже не очень правильно, потому что надо просто выполнять те правила, которые существуют сегодня. Они все очень отрегулированы», — сказал он.
Принимать какие-либо законодательные меры необходимо уже после окончания расследования массового убийства в Керчи, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. В беседе с RT он добавил, что все необходимые меры уже были предприняты после других нападений в школах.
«Надо дождаться всё же изучения всех обстоятельств, а после этого уже с анализом законодательства смотреть — есть ли необходимость дополнительно внесения изменения действующего законодательства или же всё же здесь речь идёт о ненадлежащем исполнении уже требований закона, то есть недостатки в правоприменительной практике», — сказал он.
Тем не менее в Госдуме уже разрабатывается законопроект, согласно которому продажа огнестрельного оружия будет разрешена только с 21 года. Об этом заявил автор инициативы — первый заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Кроме того, депутат предлагает усилить меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях.
«В восемнадцать лет психика молодого человека еще не готова к владению оружием. Это законодатели, отчасти, учли в федеральном законе об оружии, ограничив продажу травматического оружия с 21 года. Но почему тогда этим все и ограничилось? Почему доступ к огнестрельному оружию остался на отметке восемнадцати лет? В этом отсутствует логика и отсюда возникают подобные последствия. Необходимо всё оружие, включая даже пневматическое продавать исключительно с двадцати одного года», — сказал он RT.