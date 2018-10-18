В больницах после трагедии в Керчи остаются 44 человека

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что 44 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи в настоящее время остаются в больнице.
В больницах после трагедии в Керчи остаются 44 человека
  • AFP
  • © KERCH.FM

«На сегодняшний день в стационарах остаются 44 человека...Средней тяжести — 34 человека, семь — крайне тяжёлых, три — тяжёлых», — приводит её слова ТАСС.

Скворцова добавила, что все пострадавшие в результате ЧП в Керчи, находящиеся в данный момент в больницах, опознаны.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. 

По последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.

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