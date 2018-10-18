Источник: устроившему взрыв в Керчи назначат посмертную психиатрическую экспертизу

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Молодому человеку, устроившему взрыв и стрельбу в керченском колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Источник: устроившему взрыв в Керчи назначат посмертную психиатрическую экспертизу
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«Для установления его психиатрического состояния будет
проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — приводит его слова ТАСС.

Как отмечает агентство,  эта экспертиза призвана установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. 

По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали. 

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