Соседка стрелка из Керчи рассказала, что он с детства был жестоким

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Соседка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала в беседе с RT о его детстве.
Соседка стрелка из Керчи рассказала, что он с детства был жестоким
  • Reuters

«С детства мальчиком он был жестоким. У него были склонности к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности», — сказала подросток, отметив замкнутость Рослякова.

По её словам, у отца молодого человека тоже были «свои странности».

«Сам по себе был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», — рассказала она.

Соседка отметила, что мать Рослякова она практически не знала, однако, по словам её родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына. 

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.

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