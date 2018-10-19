«За последний год он сильно изменился»: что говорят в Керчи про устроившего стрельбу учащегося политехнического колледжа

Корреспонденты RT провели четверг в Керчи, где накануне учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал самодельное устройство и расстрелял из дробовика 21 студента. От действий злоумышленника пострадали более 50 человек, сам он покончил жизнь самоубийством. Город на три дня погрузился в траур. Пустуют кинотеатры и детские центры, флаги госучреждений приспущены или обёрнуты чёрными лентами, людей на улицах немного. Жители Керчи пытаются переосмыслить произошедшее и понять, что подтолкнуло молодого человека на преступление.

Утром в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже третьекурсник Владислав Росляков, вооружившись самодельными взрывными устройствами и охотничьим ружьём, устроил расправу над учащимися. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек пострадали. СК квалифицировал его действия как массовое убийство, ведётся следствие. По всему Крыму объявлен трёхдневный траур.

В самой Керчи продолжается идентификация жертв трагедии. У ворот морга собрались около двухсот человек. Людей пускают небольшими группами, только родственников. Светловолосой девушке в бежевом свитере пришлось идти туда в одиночку. Заходила в здание она робко, один из полицейских даже похлопал её по плечу, чтобы приободрить. Обратно из ворот молодая девушка практически вылетела, зажимая рот рукой, чтобы не разрыдаться в полный голос. Она отворачивалась от фонарей камер телевизионщиков, только по вздрагивающим плечам было видно, что она плачет.

Рядом говорят: «Сейчас позову врача, у них там пациентка, с сердцем плохо». Прямо в карете скорой снимают кардиограмму ещё одной женщине. В толпе шепчутся, что она схватилась за сердце, когда опознала свою 16-летнюю дочь.

© KERCH.FM / AFP

«Из Симферополя и Феодосии приехали психологи, психиатры, — сообщает волонтёр Татьяна Романенко. — Местные со взрыва на своих машинах развозили раненых по больницам. Студенты-медики приехали на подмогу. Люди останавливали проезжавшие мимо машины: скорая просто не справлялась».

Татьяна раньше работала школьным психологом. Сейчас занимается частной практикой, приехала на место взрыва по просьбе бывших коллег.

«Психолог по ходу беседы может распознать, что человек в пограничном состоянии и нужна помощь, — объясняет Романова. — Если верить детям, то он (Росляков. — RT) просто шёл по коридору и стрелял, как зомбированный. Лично моё мнение, что на него мог кто-то повлиять. Работала с ребятами, кто попал под влияние опасных групп в соцсетях. По описаниям очень похоже».

По словам Романенко, в момент приезда спецслужб в колледж по всей Керчи стали закрывать школы и детские сады. Детей передавали только родителям, в учебные заведения приехали кинологи с собаками.

Всё произошло внезапно

Когда в здании колледжа раздались взрывы и началась стрельба, 31-летний Анатолий Чуйко ещё был дома — собирался на тренировку.

«Стёкла повылетали не только в техникуме, но и в домах соседних. Я живу в квартале оттуда. Поехал, в чём был, — мужчина разводит руками, на нём спортивный костюм и кроссовки. — После такого сидеть дома невозможно. Не хотелось одним оставаться. Все бросили свои дела — работу, учёбу».

Среди родственников и друзей Анатолия нет студентов и преподавателей, но он всё равно поехал к колледжу, где уже начали собираться жители города — узнать, не нужна ли помощь общим знакомым.

Со слов керчанина, часть раненых санитарная авиация увезла в больницы Краснодара, Темрюка и Симферополя. Все последние новости о них он читал в интернете, параллельно созваниваясь с родными.

«Сначала все поверили, что взорвался газ. Я приехал, а при мне четверых мальчиков из дверей выносят. Молодых совсем. Мёртвых», — вспоминает он.

«Как можно оставаться в стороне?»

На следующее утро здание политехнического колледжа было оцеплено полицией, улица Войкова частично перегорожена. На территории учебного заведения стоят машины скорой, МЧС, полиции и Следственного комитета. На другой стороне дороги, буквально в 50 метрах от колледжа, за памятником Войкову, стихийно растёт импровизированный мемориал жертвам бойни. На стойках растянуто прямоугольное чёрное полотно, а под ним сотни цветов, детские игрушки и чёрно-белые фотографии погибших. На асфальте возле мемориала стоят зажжённые свечи в цветных лампадах.

Траурное мероприятие началось совсем ранним утром. Желающих возложить цветы сотни, поток практически нескончаем — приходят семьями, с детьми и грудными младенцами, старики и молодёжь. Кто пешком, а кто на такси или своём авто приезжает с другого конца города. Основная часть людей идёт со стороны улицы Казакова, где находится ближайший цветочный магазин.

«Как можно оставаться в стороне? — говорит Олег. Он пришёл сюда с ребёнком и женой. — Вчера как услышал о случившемся, сразу ребёнка из детсада забрал».

© Главное управление МЧС России по Республике Крым

Небольшая группа студентов пытается перешучиваться, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, но у них это не получается — атмосфера гнетущая. Несмотря на хорошую погоду, ясное небо и ярко светящее солнце, понять, что в городе произошла беда, можно и не смотря новостей: в Керчи очень тихо, а если и говорят, то только о трагедии.

В основном обсуждают слухи и домыслы: что убийца был не один, что полицейский участок совсем недалеко от колледжа, что компенсации не помогут пострадавшим пережить весь ужас трагедии, что не стоит так легко продавать оружие, где подрабатывал Росляков и откуда взял деньги на оружие.

Жители города не готовы принять тот факт, что по вине одного подростка могли пострадать столько людей.

Между тем многие школы, в том числе и та, в которой учился Росляков, на следующий день работали в штатном режиме. Но большинство горожан сегодня своих детей на учёбу не повели. Увеселительные мероприятия отменены на время трёхдневного траура. Пустуют кинотеатры и детские центры, флаги госучреждений приспущены.

Слёзы матери и ругань отца

Отец Владислава Рослякова живёт в доме №14 на улице Некрасова. Это старая пятиэтажка с тихим двориком. Сегодня в здании практически никого, кроме нескольких бабушек на скамейках, сидящих в тени разбитых у подъезда клумб. Семью Росляковых женщины знают.

«Давно они развелись, Галя с Игорем, лет этак восемь назад — говорит жительница дома Ольга Семёновна. — Игорь раньше нормальный был, а потом травму получил и пить очень много начал. Жену и сына бил постоянно, она и убежала от него. Сейчас тут один живёт, а в соседней квартире мать его и отец, Галина и Валерий, им уже под 80 обоим».

Другая женщина, Роза Сергеевна, говорит, что Рослякова-младшего видела не так давно.

«Видела его недавно. Он шёл понурый за отцом, тот прямо вышагивал франтом, пьяный, как обычно, — говорит Роза. — Мальчик с детства что видел? Слёзы матери и пьяные дебоши отца? Папа-то его, Игорь, собственную маму уже до того довёл, что она cгоряча мне как-то сказала: «Лучше бы он и помер совсем».

Владислава Рослякова женщины видели здесь редко — он иногда приходил проведать бабушку с дедом или заходил к отцу. Помнят они его смутно, однако ничего плохого сказать не могут.

«Я не понимаю, откуда у него деньги на патроны и оружие были? Там семья-то нищая, мать санитаркой копейки получала, ну тысяч 15, отец им не помогал, за квартиру тысяч восемь отдавать, что там оставалось-то? Бедная, мне её так жалко. И жертв жалко. Я всю ночь рыдала», — говорит Ольга Семёнова.

В квартире Росляковых дверь никто не открывает. Однако в подъезде встретилась их соседка по этажу — Таисия.

«Давно я Влада не видела, с год наверное, — говорит женщина. — Тихий был, спокойный. Папа у него, наоборот, буйный. Не так давно полицию вызывали, когда он своей маме дверь в подъезд высадить хотел».

Школа, в которую ходил Владислав Росляков, находится совсем неподалёку, но в ней весь день шли уроки в обычном режиме. Кроме неё, Росляков в школьные годы часто ходил в местную библиотеку на улице Победы.

«Помню, он приходил года три назад, — говорит Виктория, библиотекарь. — Сидел в соцсетях. Я как увидела его фото по телевизору, испытала шок. Тихий парень был. Сейчас говорят о нём, что за последний год он сильно изменился».

© Главное управление МЧС России по Республике Крым

Одна из знакомых Владислава Рослякова, 15-летняя учащаяся школы, где учился стрелок, рассказала RT, что над молодым человеком якобы издевались в колледже.

«Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», — сказала девушка.

Росляков говорил ей, что из-за этого «не хочет жить» и хочет отомстить за эти издевательства. По её словам, после того, как они перестали общаться, он «добавил её в чёрный список».

«Когда мы с ним общались, всё было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо, — рассказала девушка. — Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством».