Мать одной из пострадавших в Керчи рассказала о состоянии дочери

Мать одной из пострадавших студенток политехнического колледжа в Керчи рассказала RT о состоянии своей дочери Анны, которая находится в краснодарской больнице. По словам женщины, девочка получила осколочное ранение ноги, нужна операция.

«Пока состояние стабильное, завтра я еду в больницу, буду подписывать разрешение на операцию. У дочки в ноге осколок, другую ножку уже вчера зашили, все пальчики на месте — там через кроссовку осколком попало, повреждение мягких тканей, но кости целые. Врачи говорят, что всё будет хорошо», — сказала собеседница RT.

Она добавила, что в день трагедии в керченском колледже Анна была со своим молодым человеком, Олегом, тоже студентом. В момент взрыва подростки находились в буфете — в той самой столовой, где сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

О том, что её дочь жива, женщина узнала от куратора учебного заведения. Связаться непосредственно с Анной не получалось — она не брала телефон на занятия, оставляла в общежитии. Мать девочки отмечает, что после взрыва Олег помог Анне, они вместе выбрались из колледжа и уехали в больницу на машине скорой помощи.

«Они в больницу попали вместе с Олегом, у него тоже небольшая травма. Парень ей помог, и их вместе увезли в больницу. Поэтому их долго не могли найти — их в списках сначала не было. Вчера, когда я с ней общалась, ребёнок в шоке находился. Когда уже забудется всё немного, может быть, буду спрашивать, что там случилось», — рассказала женщина.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.