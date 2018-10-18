Пострадавшая в Керчи рассказала подробности трагедии

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Пострадавшая в Керчи рассказала Пятому каналу подробности о трагедии в политехническом колледже.
Пострадавшая в Керчи рассказала подробности трагедии
  • РИА Новости

По её словам, она находилась в закрытом кабинете.

«Слышали, вроде, как один ходит по коридору. Сначала в одну сторону, потом в другую», — утверждает она.

Как заявила женщина, около полудня 17 октября раздался «очень сильный взрыв», после чего она выглянула из кабинета, но решила, что безопаснее будет остаться внутри и запереть дверь. После выстрелов сотрудница выпрыгнула из окна и получила травму.

Женщина добавила, что было очень страшно.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.

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