Пострадавшая в Керчи рассказала подробности трагедии

Пострадавшая в Керчи рассказала Пятому каналу подробности о трагедии в политехническом колледже.

По её словам, она находилась в закрытом кабинете.

«Слышали, вроде, как один ходит по коридору. Сначала в одну сторону, потом в другую», — утверждает она.

Как заявила женщина, около полудня 17 октября раздался «очень сильный взрыв», после чего она выглянула из кабинета, но решила, что безопаснее будет остаться внутри и запереть дверь. После выстрелов сотрудница выпрыгнула из окна и получила травму.

Женщина добавила, что было очень страшно.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.