В Госдуме рассказали о мерах, которые необходимо принять после трагедии в Керчи
- РИА Новости
Например, по словам депутата, на заседаниях комитета обсуждались меры поддержки семей с детьми и реализации соответствующего плана мероприятий в рамках нацпроекта «Образование».
«В письменном ответе на вопросы депутатов Думы о психологической помощи в образовательных учреждениях министр образования ответила, что у нас есть профстандарт, но только порядка 20% психологов отвечают этому стандарту, остальные имеют среднеспециальное образование и иные квалификации», — заявила Окунева.
Она отметила, что нужно работать в этом направлении.
Кроме того, депутат указала на проблему взаимоотношений между родителями и детьми.
Как добавила Окунева, в ближайшем будущем стоит уделить особое внимание и обеспечению безопасности в школах и учреждениях профессионального образования.
Ранее пострадавшая в Керчи рассказала Пятому каналу подробности о трагедии в политехническом колледже.