В Госдуме рассказали о мерах, которые необходимо принять после трагедии в Керчи

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Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной думе Ольга Окунева в беседе с ФАН рассказала о мерах, которые необходимо принять после трагедии в Керчи.
В Госдуме рассказали о мерах, которые необходимо принять после трагедии в Керчи
  • РИА Новости

Например, по словам депутата, на заседаниях комитета обсуждались меры поддержки семей с детьми и реализации соответствующего плана мероприятий в рамках нацпроекта «Образование».

«В письменном ответе на вопросы депутатов Думы о психологической помощи в образовательных учреждениях министр образования ответила, что у нас есть профстандарт, но только порядка 20% психологов отвечают этому стандарту, остальные имеют среднеспециальное образование и иные квалификации», — заявила Окунева.

Она отметила, что нужно работать в этом направлении.

Кроме того, депутат указала на проблему взаимоотношений между родителями и детьми.

Как добавила Окунева, в ближайшем будущем стоит уделить особое внимание и обеспечению безопасности в школах и учреждениях профессионального образования.

Ранее пострадавшая в Керчи рассказала Пятому каналу подробности о трагедии в политехническом колледже.

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