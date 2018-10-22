СМИ: Керченский стрелок перед нападением сжёг свои вещи и закопал сейф
Как сообщает РЕН ТВ, в числе сожжённых предметов оказались его фотографии, тетради, носители информации, а также религиозная литература.
На видеозаписи, которая имеется в распоряжении телеканала, видно, как Росляков несёт сейф на пустырь, который он позже, по некоторым данным, закопал.
Ранее источник сообщил, что Росляков действовал один, а нападение готовил с января 2017 года.
В Следственном комитете России заявляли, что юноше посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба, в результате чего погибли по крайней мере 20 человек, в больницах остаются 46 человек.