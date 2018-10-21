Опубликованы кадры стрельбы в колледже Керчи

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Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа.
Опубликованы кадры стрельбы в колледже Керчи
  • Reuters

На видео, которое опубликовал телеканал «Вести Крым», запечатлены несколько моментов нападения.

Съёмка демонстрирует последствия взрыва в одном из помещений колледжа. Также на кадрах видно, как вооружённый Росляков начинает стрелять по находящимся в здании колледжа.

Ранее источник сообщил, что Росляков действовал один, а своё нападение готовил с января 2017 года.

В Следственном комитете России заявляли, что юноше посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба, в результате чего погибли по крайней мере 20 человек, в больницах остаются 46 человек

19 октября в Керчи состоялась прощальная панихида по погибшим. По некоторым данным, церемонию посетили более 33 тыс. человек. 

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