Опубликованы кадры стрельбы в колледже Керчи

Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа.

На видео, которое опубликовал телеканал «Вести Крым», запечатлены несколько моментов нападения.

Съёмка демонстрирует последствия взрыва в одном из помещений колледжа. Также на кадрах видно, как вооружённый Росляков начинает стрелять по находящимся в здании колледжа.

Ранее источник сообщил, что Росляков действовал один, а своё нападение готовил с января 2017 года.

В Следственном комитете России заявляли, что юноше посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба, в результате чего погибли по крайней мере 20 человек, в больницах остаются 46 человек.

19 октября в Керчи состоялась прощальная панихида по погибшим. По некоторым данным, церемонию посетили более 33 тыс. человек.