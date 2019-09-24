«Есть шанс, что будет ходить»: как потерявшая ногу при взрыве в Керчи девушка проходит реабилитацию в Москве

Короткая ссылка
Лидия Белькова
Студентка политехнического колледжа Керчи, пострадавшая при нападении на образовательное учреждение в октябре 2018 года, вернулась в Москву, чтобы продолжить лечение: в результате взрыва 17-летняя Наталия Калиниченко получила контузию, множественные переломы и лишилась стопы. Девушка рассказала RT, как жила год после трагедии и заново училась ходить. При этом, по словам отца студентки Юрия Калиниченко, у семьи закончились деньги, выделенные в качестве компенсации, тогда как необходимость летать на операции осталась. Чиновники в Крыму заверяют, что посильно помогают всем пострадавшим, и Наташа не исключение.
«Есть шанс, что будет ходить»: как потерявшая ногу при взрыве в Керчи девушка проходит реабилитацию в Москве
  • © Instagram / РИА Новости

17-летняя студентка Наталия Калиниченко сильно пострадала от взрыва при нападении на политехнический колледж в Керчи в октябре 2018 года. После трагедии она вместе с другими ранеными была госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

С октября по июнь девушка перенесла около 20 операций — во время атаки она получила сильную контузию, множественные переломы, взрывной волной на правой ноге выбило кость, в итоге пришлось ампутировать стопу.

Также по теме
Трагедия в Керчи: истории погибших и выживших
В Керчи простились с жертвами трагедии в политехническом колледже, где 17 октября студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил...

В июне она также успешно окончила первый курс.

«Прошлый год она отучилась в больнице, к ней приходили учителя. Закончила год на четвёрки и пятёрки», — с гордостью рассказывает её отец Юрий Калиниченко.

За лето в Керчи Наташа заново научилась ходить: «Я выписывалась на одной ноге. Первое время не получалось сохранять равновесие, но потом стало получаться, наверное, потому что нога более-менее окрепла».

Тем не менее студентке предстоят ещё несколько операций — для этого они с папой снова приехали в столицу. Пробыть в Москве семья планирует до конца года.

«Врач Наташи доволен лечением: есть шанс, что она будет ходить. Но пока о протезе говорить рано. Сейчас надо договариваться с другой больницей — у Наташи после контузии проблемы с ухом, там также нужна операция, а в Керчи её сделать не могут», — рассказывает Юрий Калиниченко.

Не стоит сдаваться

Папа Наташи воспитывал дочь один. Сегодня доход семьи Калиниченко — это пенсия девушки по инвалидности, 14 тыс. рублей. До трагедии Юрий занимался ремонтными работами, но, поскольку сейчас он всё время проводит с дочкой, ему приходится отказываться от крупных заказов и семья стала нуждаться в материальной помощи.

  • © Фото из личного архива

Выделенные в качестве компенсации 900 тыс. рублей уже потрачены, добавил Юрий Калиниченко. По его словам, им продолжают помогать только жильём и лечением в Москве, а затраты на дорогу и питание ложатся на плечи семьи пострадавшей.

«На авиабилеты в Москву мы потратили 50 тыс. рублей. Поселили нас дальше от больницы, чем в прошлый раз, ездить далеко. Новых выплат не предвидится. Ну а что нам остаётся — у нас выхода нет», — жалуется отец девушки.

Несмотря на травму, Наташа помогает отцу по дому — готовит и убирает. Спустя год после трагедии студентка советует не сдаваться всем, кто оказался в схожей ситуации.

«Если у вас трудности, как у меня или даже хуже, стоит спрашивать себя не «Зачем?», а «Для чего?». Может быть, жизнь изменится к лучшему. Может быть, это спасло тебя от чего-то большего. Так сказал мне мой лечащий врач, и я действительно об этом задумалась», — рассказала девушка.

Все пострадавшие на контроле

Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось сообщила RT, что республиканские власти следят за судьбой всех пострадавших при атаке на колледж. 

Также по теме
«СМИ меня неправильно поняли»: отец пострадавшей в Керчи студентки о «невыплате» компенсаций и состоянии здоровья дочери
Отец 16-летней Натальи Калиниченко, пострадавшей в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи, опроверг информацию...

«Никто про них не забывал. Мы контролируем абсолютно всех пострадавших, еженедельно связываемся с ними. Более того, у нас уже есть примеры, когда люди хотят побыстрее забыть о ситуации и просят их не беспокоить», — рассказала Лось.

По словам чиновницы, к ним обращаются с разными нуждами: «Так, очень тяжёлая ситуация в семье Марины Игорочкиной: после трагедии у пострадавшей девочки в аварию попала мама, поэтому мы помогаем им с благоустройством дома».

Елена Лось уточнила, что семья Калиниченко, равно как и все остальные, получила компенсацию из государственного бюджета — в общей сложности 900 тыс. рублей. 

Кроме бюджетных средств, на помощь пострадавшим в трагедии крымчанам удалось собрать более 15,5 млн рублей, деньги были пропорционально разделены между всеми пострадавшими. Наталия и Юрий Калиниченко получили из них 199 тыс. рублей, подчеркнула чиновница.

«На сегодняшний день всем, кто нуждается в дополнительных консультациях, оказывается максимальная помощь на уровне республики», — добавила Елена Лось.

Заместитель министра подтвердила, что покупка билетов до Москвы не компенсируется из бюджетных средств, поэтому все пострадавшие оплачивают транспортные расходы самостоятельно.

«Наташа — далеко не единственная, кто нуждается в помощи. Реабилитация и лечение требуются и другим пострадавшим, — сообщила чиновница. — Тем не менее Наташе с папой была оказана помощь — трансфер до аэропорта в Анапе и трансфер из аэропорта Домодедово в Москву. Им также была предоставлена социальная квартира на безвозмездной основе».

Напомним, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения, устроив взрыв и стрельбу. В результате атаки погиб 21 человек, 67 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить