Минута молчания пройдёт 17 октября в Керчи в память о погибших в результате трагедии в колледже
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В течение дня в храмах и мечетях будут проводиться траурные молебны. На площади Ленина запланировано возложение цветов к импровизированному мемориалу.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил возможные причины стрельбы в Керченском политехническом колледже, которую устроил Владислав Росляков.