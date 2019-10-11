Минута молчания пройдёт 17 октября в Керчи в память о погибших в результате трагедии в колледже

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Минута молчания пройдёт 17 октября во всех учреждениях и на предприятиях Керчи в память о погибших в результате трагедии в политехническом колледже.
Минута молчания пройдёт 17 октября в Керчи в память о погибших в результате трагедии в колледже
  • © Главное управление МЧС России по Республике Крым

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В течение дня в храмах и мечетях будут проводиться траурные молебны. На площади Ленина запланировано возложение цветов к импровизированному мемориалу.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил возможные причины стрельбы в Керченском политехническом колледже, которую устроил Владислав Росляков.

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