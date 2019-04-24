Эксперт оценил возможные причины стрельбы в керченском колледже

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил возможные причины стрельбы в Керченском политехническом колледже, которую устроил Владислав Росляков.

«Я охотно верю в то, что причиной такой фрустрации, взрыва агрессии может быть унижение. Это вопрос воспитания, толерантности, по-русски — великодушия», — заявил он.

По его словам, необходимо формировать у детей эмпатию — умение принимать чужую беду как собственную. Как считает эксперт, если школа наполнена интересными и душевными делами, то дети не обращают внимания на то, кто как одет.

Ямбург также сказал, что буллинг может существовать и в школьных коридорах, и в интернете.

«Чтобы началась травля, достаточно того, чтобы человек был не таким, как все», — добавил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Росляков устроил стрельбу и взрыв в колледже из-за того, что его унижали сверстники.