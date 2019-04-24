Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в Керчи

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже по причине унижения со стороны сверстников.

Запись выступления Бастрыкина на международной конференции опубликована во «ВКонтакте».

«В чём причина... в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. Этого мальчика в Керчи постоянно унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках», — заявил он.

По словам главы СК, Росляков «покупал вещи на рынке где-то», так как «у него мама одна была». Бастрыкин добавил, что Рослякова «постоянно унижали на этой основе», что и привело к такому «результату».

Он также сообщил, что керченский стрелок искал информацию перед нападением в интернете.

Ранее Следственный комитет установил, что керченский стрелок действовал в одиночку.

17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек.

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