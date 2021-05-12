В России предложили ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что граждане, имеющие в собственности огнестрельное оружие, обязаны обеспечить его надлежащее хранение.

В частности, ст. 224 Уголовного кодекса России предусматривает, что за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть или тяжкие последствия, грозит лишение свободы до одного года, за смерть двух и более лиц — до двух лет лишения свободы.

Однако, как отметил Курдесов, в СМИ регулярно появляются новости об очередной трагической ситуации, в которой, например, ребёнок получил доступ к оружию одного из родителей, что стало причиной гибели и ранения самого ребёнка или постороннего человека.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трёх лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что уголовное дело о массовом убийстве в казанской школе, которое произошло 11 мая, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России.