Семьям погибших при стрельбе в Казани выплатят по 1 млн рублей
- РИА Новости
«Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: 1 млн — семьям погибших, 400 тыс. — людям, получившим ранения тяжёлой и средней тяжести, 200 тыс. — лёгкой степени», — сообщили в мэрии Казани.
Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.