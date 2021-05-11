Семьям погибших при стрельбе в Казани выплатят по 1 млн рублей

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Правительство Татарстана выплатит семьям погибших при стрельбе в казанской школе по 1 млн рублей. Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов.
Семьям погибших при стрельбе в Казани выплатят по 1 млн рублей
  • РИА Новости

«Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: 1 млн — семьям погибших, 400 тыс. — людям, получившим ранения тяжёлой и средней тяжести, 200 тыс. — лёгкой степени», — сообщили в мэрии Казани.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

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