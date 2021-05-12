Шестеро детей в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом: число пострадавших в результате ЧП в Казани возросло до 23

Общее число пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 достигло 23 — ранения получили 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. По данным республиканского Минздрава, шесть несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. По итогам консилиума врачей было принято предварительное решение об эвакуации в Москву восьми пострадавших, в том числе пятерых детей. 12 мая проходят похороны погибших в результате ЧП. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что подозреваемый в вооружённом нападении на школу нигде не состоял на учёте, а его семья считалась благополучной.

В среду, 12 мая, в Татарстане проходят похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Накануне власти республики объявили траур по жертвам вооружённого нападения.

«Выданы все необходимые документы для проведения траурных церемоний. Все мероприятия проводятся с учётом пожеланий близких, родственников, родителей», — сказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что в лечебных учреждениях республики находится 23 человека — трое взрослых и 20 детей, погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних. По словам замминистра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова, состояние шестерых пострадавших детей оценивается как тяжёлое, двоих — как крайне тяжёлое.

Во время пресс-конференции также стало известно о промежуточных итогах консилиума врачей по пострадавшим — было принято решение эвакуировать на лечение в Москву пятерых детей и трёх взрослых.

В свою очередь, источник ТАСС в медицинских службах заявил, что на лечение в Москву решено перевести пятерых детей и четверых взрослых.

В ходе пресс-конференции министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сказал, что гимназия №175 была оснащена системой контроля доступа и имела паспорт безопасности, в котором прописываются действия персонала и педагогов во время ЧП. По его словам, «в целом вся система сработала». Он уточнил, что охрану в общеобразовательном учреждении осуществляла вахтёр.

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«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили», — добавила Фазлеева.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что обратится в различные ведомства для совершенствования существующих законодательных норм, которые должны ограждать детей от насилия.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрёл оружие — законно? Нужно проверить. Почему отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решён вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеет охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения данных вопросов», — написала она на своей странице в Instagram.

«На учёте не состоял»

Утром 11 мая житель Казани 2001 года рождения совершил вооружённое нападение на общеобразовательное учреждение «Гимназия №175». Как сообщили в Следственном комитете, злоумышленник взорвал самодельное взрывное устройство при входе в здание школы, а затем открыл стрельбу. Позднее преступник не оказал сопротивления прибывшим на место инцидента силовикам, его задержали. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Расследование дела поручено центральному аппарату СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин утром 12 мая прибыл в Казань, где почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу, организованному возле входа на территорию гимназии.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, совершивший нападение молодой человек нигде не состоял на учёте: «Ни на каком учёте он не состоял... ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался».

Она добавила, что семья злоумышленника никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб, на неё не поступало жалоб: «Ясно одно — что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учёбы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент».

Омбудсмен также считает несостоятельной версию о том, что юноша пошёл на преступление из мести, поскольку обучение в школе он завершил четыре года назад. При этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Волынец указала, что у подозреваемого в преступлении был «системный затяжной конфликт» со своими родителями.

«Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать», — сказала она.

Прибывший накануне в Казань глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что явных мотивов у напавшего на казанскую гимназию не было, добавив, что установлением обстоятельств произошедшего занимается следствие.

Также по теме Восемь погибших, 21 пострадавший: устроивший стрельбу в школе в Казани задержан Утром во вторник, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники...

Бывший классный руководитель задержанного Альфия Мустафина в интервью РЕН ТВ также заявила, что «удивлена» действиями своего ученика, который был «хорошистом», «спокойным, положительным мальчиком», «с шумными компаниями не общался».

В положительном ключе о 19-летнем молодом человеке высказалась и его тётя по отцовской линии. По её словам, в школе тот учился хорошо, а свободное время проводил за компьютером: «Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел». Комментируя сведения о том, что юношу отчислили из Университета управления «ТИСБИ» в связи академической задолженностью, родственница подчеркнула, что не понимает, как такое могло произойти.

«Вот мы по телевизору увидели, как он орал (во время допроса. — RT), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», — сказала она в интервью «Московскому комсомольцу».

По данным СМИ, подозреваемый в совершении нападения на казанскую гимназию — 19-летний Ильназ Галявиев. Советский районный суд Казани 12 мая рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.