Омбудсмен рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской гимназии

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RT
Молодой человек, устроивший стрельбу в казанской гимназии, не контактировал с родителями, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
Омбудсмен рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской гимназии
  • © REUTERS/Alexey Nasyrov

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» омбудсмен рассказала, что он «из так называемой благополучной семьи» и «учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать».

«Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребёнком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал», — цитирует Волынец ТАСС.

По её словам, в последнее время родители «даже не понимали, что с ним происходит».

11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погибли девять человек, семеро из них — дети, 21 ранен. Нападавший задержан. В Татарстане объявлен траур.

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