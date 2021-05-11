«Большая беда»: в Татарстане 12 мая объявлено днём траура по погибшим в казанской гимназии

Среда, 12 мая, объявлена днём траура в Татарстане в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Согласно последним данным, жертвами инцидента стали девять человек, семеро из них — дети. В республике проведут проверку всех учебных учреждений и всех граждан, владеющих оружием. Владимир Путин после ЧП в казанской школе поручил Росгвардии в срочном порядке ужесточить правила оборота оружия. По поручению президента в Казань направлены глава Минздрава Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Утром во вторник, 11 мая, житель Казани 2001 года рождения совершил вооружённое нападение на общеобразовательное учреждение «Гимназия №175», в результате которого погибли девять человек, в том числе семеро детей, пострадали не менее 20 человек.

По данным Национального антитеррористического комитета, нападавшего задержали сотрудники сил правопорядка.

«На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введён соответствующий правовой режим. Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — поясняли в НАК.

На данный момент режим КТО в Казани отменён. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении СК.

Позднее в сети появились видео, на которых запечатлено, как стрелок сам сдаётся силовикам: из школы он выходил с поднятыми руками. Кроме того, СМИ сообщали о задержании 41-летнего жителя Казани Рамиля Мухаметшина — он якобы оказывал стрелку содействие в организации нападения. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Как сообщили местные СМИ, нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. По данным источника РИА Новости, молодой человек в апреле был отчислен из Университета управления «ТИСБИ», где учился на четвёртом курсе, в связи с академической задолженностью. Как сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, преступник получил разрешение на оружие 28 апреля. Также в соцсетях писали, что Галявиев за несколько дней до нападения завёл собственный Telegram-канал, в котором рассказал о своих планах пойти на преступление, а затем совершить самоубийство. На момент публикации администрация мессенджера удалила канал.

На место ЧП прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, республика столкнулась с «большой бедой»: «Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей».

Руководитель региона поручил оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших, а также провести ремонт в учебном заведении. Было принято решение, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим, получившим тяжёлые и средней тяжести ранения, по 400 тыс. и по 200 тыс. получившим лёгкие ранения.

12 мая в республике Татарстан объявлено днём траура по погибшим. Также в этот день проведут проверку всех учебных учреждений региона и отменят школьные занятия. Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории республики.

Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань. Чиновники направились в столицу Татарстана на самолёте МЧС, на борту также находятся медики, психологи и необходимое медицинское оборудование.

Директору Росгвардии Виктору Золотову поручено проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в настоящее время в РФ можно зарегистрировать в качестве охотничьего оружия такие типы вооружения, которые в ряде других стран используются как штурмовое оружие.

«Президент сегодня работает в Москве, в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное — оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и с Минобром, и с правительством, и с руководителями специальных служб», — заявил официальный представитель Кремля.

«Постоянно были слышны выстрелы»

На опубликованных записях с камер наружного наблюдения видно, как юноша шёл к школе с винтовкой в руках. Молодого человека никто не остановил. На входе в учебное заведение, по данным СМИ, злоумышленник выстрелил в дежурившую вахтёршу.

Затем он поднялся на третий этаж, где уже шли уроки, и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Некоторые школьники пытались спастись, выпрыгивая из окон третьего этажа.

Один из учеников казанской гимназии №175, Дмитрий, рассказал RT, что происходило внутри здания.

«Где-то за 10—15 минут до окончания второго урока на улице раздался крик. И после этого были слышны громкие звуки — скорее всего, выстрелы. Где-то через минуту по колонкам в классах сказали, чтобы учителя и ученики сидели в классах и не выходили. Мы закрыли дверь ключом и поставили перед ней три парты и стулья. После этого все сели у стенки, постоянно были слышны выстрелы, взрывы. Даже с закрытыми окнами и дверью я почувствовал запах пороха», — сказал молодой человек.

По его словам, на третьем этаже, где находился их класс, были убиты несколько человек.

Другой учащийся тоже отметил, что, помимо стрельбы, в здании прогремел взрыв.

«У нас был урок математики, как вдруг на улице очень сильно что-то прогремело... После этого мы почувствовали запах дыма. И вдруг произошёл очень громкий взрыв — и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашёл ОМОН. Нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику №181», — рассказал он.

В одном из кабинетов на третьем этаже находился девятиклассник Булат. Он рассказал RT, что через минуту после того, как они с одноклассниками забаррикадировали дверь, в школе прогремел сильный взрыв.

«Был взрыв, а через минуту началась стрельба, — вспоминает ученик. — Когда мы выходили из школы, я видел маленьких, среди них были раненые, они лежали».

«Не было охраны»

RT удалось выяснить, что предполагаемый стрелок рос в неполной семье, его отец имеет приводы за распитие спиртного в общественных местах. Мать работает в одном из торговых центров Казани. У предполагаемого нападавшего есть старший брат, он также учился в гимназии №175, а после окончания школы в 2019 году поступил в Институт международных отношений Казанского федерального университета (КФУ).

После нападения также стало известно, что в учебном заведении не было охраны — школа расторгла контракт с ЧОП «Сфинкс Патруль» ещё несколько лет назад из-за повышения цен на оплату услуг организации. На входе в школу дежурила только вахтёрша, имевшая доступ к тревожной кнопке.

В Управлении образования Казани RT сообщили, что из-за трагедии в гимназии №175 ученики этой школы, возможно, будут заканчивать обучение в 2021 году дистанционно.

«Президент Татарстана поручил оценить, в каком состоянии находится здание школы. Там будут проведены ремонтные работы, планируется, что дети смогут закончить учебный год в своей родной гимназии. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, потому что специалисты ещё не пришли к выводу, насколько пострадало здание», — рассказал представитель ведомства.

По словам собеседника RT, в случае серьёзных повреждений здания учеников обычно распределяют по соседним учреждениям, но школы в этом районе Казани и так загружены.



«Если здание школы не удастся отремонтировать достаточно быстро, то, вероятно, дети будут учиться дистанционно. В любом случае 12 мая во всех школах Казани отменены занятия, а 13 мая в Татарстане официальный выходной, поэтому у властей есть два дня на решение вопроса», — добавили в Управлении образования.