Восемь пострадавших при стрельбе в Казани находятся в тяжёлом состоянии

Восемь пострадавших при стрельбе в школе в Казани находятся в тяжёлом состоянии.

Как уточняется в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ», 13 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции «Стрельба в школе в Казани», организованной медиагруппой «Патриот», заявил, что по большей части пострадавшими являются дети.

Как пишет Nation News, Онищенко подчеркнул, что в настоящее время главной задачей является оказание помощи пострадавшим.

По его мнению, из-за шока и стресса пострадали порядка 1040 человек.

Ранее Минпросвещения России опубликовало список пострадавших при стрельбе в школе в Казани.