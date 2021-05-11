Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани

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Минпросвещения России опубликовало список пострадавших при стрельбе в школе в Казани.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ», среди пострадавших — школьники 7—15 лет, а также взрослые 19, 50 и 62 лет.

Возраст ещё одного пострадавшего уточняется.

Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ТИСБИ, задержанный был студентом четвёртого курса. Отмечается, что за время учёбы он показал себя тихим и неконфликтным студентом.

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