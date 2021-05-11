Самолёт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших в Москву

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Спецборт МЧС России с врачами и психологами вылетел из подмосковного Жуковского в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в столице Татарстана.
Самолёт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших в Москву
  • РИА Новости

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что на борту самолёта установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

Во время полёта их будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России. Также этим бортом в Казань летят психологи МЧС.

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 получил ранения.

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