Самолёт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших в Москву

Спецборт МЧС России с врачами и психологами вылетел из подмосковного Жуковского в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в столице Татарстана.

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что на борту самолёта установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы.

Во время полёта их будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России. Также этим бортом в Казань летят психологи МЧС.

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии на улице Файзи в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, его задержали сотрудники полиции. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 получил ранения.