Мишустин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, назвав произошедшее бесчеловечной и жестокой трагедией.

«Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Глава государства также поручил проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани молодой человек 2001 года рождения устроил стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё шесть детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Уголовное дело о массовом убийстве будет расследовать центральный аппарат СК.