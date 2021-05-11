Эксперт прокомментировал ЧП в Казани

Короткая ссылка
Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский прокомментировал ЧП в Казани.
Эксперт прокомментировал ЧП в Казани
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что разобраться в мотивах нападавшего сможет СК России.

«Часто триггер не совпадает с причиной, то есть триггером там может послужить что угодно», — считает эксперт.

Он также выразил мнение, что современные дети не могут самостоятельно отличить хорошее от плохого.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить