Эксперт прокомментировал ЧП в Казани

Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский прокомментировал ЧП в Казани.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что разобраться в мотивах нападавшего сможет СК России.

«Часто триггер не совпадает с причиной, то есть триггером там может послужить что угодно», — считает эксперт.

Он также выразил мнение, что современные дети не могут самостоятельно отличить хорошее от плохого.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.