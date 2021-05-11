В Союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали ЧП в Казани

Подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов прокомментировал ЧП в Казани.

«Судя по масштабу трагедии, по использованному оружию, понятно, что это планировалось заранее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, если говорить о причине, то она может быть комплексная.

«Если коротко сказать, мы никак не можем успеть адаптировать систему воспитания молодёжи под современные реалии», — считает Филатов.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.