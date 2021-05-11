Школьник рассказал подробности стрельбы в Казани

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Один из очевидцев, ученик девятого класса, рассказал подробности стрельбы в школе в Казани.
Школьник рассказал подробности стрельбы в Казани
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что всё произошло около 09:00, когда шёл второй урок.

«Мы увидели, как младшие классы выбегают. <…> Подумали, что это учебная тревога. Я вышел осмотреться — произошёл какой-то взрыв, я вернулся в класс», — утверждает подросток.

Школьник также слышал, как по громкой связи директор сделал короткое объявление о необходимости запереться в кабинетах.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.

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