Школьник рассказал подробности стрельбы в Казани

Один из очевидцев, ученик девятого класса, рассказал подробности стрельбы в школе в Казани.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что всё произошло около 09:00, когда шёл второй урок.

«Мы увидели, как младшие классы выбегают. <…> Подумали, что это учебная тревога. Я вышел осмотреться — произошёл какой-то взрыв, я вернулся в класс», — утверждает подросток.

Школьник также слышал, как по громкой связи директор сделал короткое объявление о необходимости запереться в кабинетах.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.