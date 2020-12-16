Список документов для оформления лицензии на оружие предложено расширить

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В настоящее время, как отметил Курдесов, гражданину для получения лицензии на приобретение оружия нужно пройти специальное обучение, получить два медицинских заключения и подать заявление в уполномоченный орган. После этого обладатель лицензии может разместить у себя дома сейф и хранить в нём законно приобретённое оружие.

При этом вместе с ним могут проживать жена, дети или другие совершеннолетние родственники, которые считают появление оружия в доме повышенным риском и, возможно, выступают против этого, но их мнение при получении лицензии на оружие в настоящее время не учитывается.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию на приобретение оружия, в перечень документов, необходимых для получения данной лицензии», — говорится в обращении.

Ранее в России предложили пожизненно лишать права на приобретение оружия за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.

Кроме того, Курдесов также выступал с инициативой повысить до 21 года возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.