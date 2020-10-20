В России предложили изменить возраст права владения некоторым оружием

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил повысить до 21 года возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

По его словам, часто такое оружие могут приобрести 18-летние молодые люди, которые только окончили школу, не имеют опыта военной службы и не всегда обладают психологической зрелостью, необходимой для ответственного отношения к владению оружием.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральный закон «Об оружии» в части повышения возраста необходимого для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года», — говорится в тексте обращения.

При этом он напомнил, что в настоящее время аналогичный возрастной ценз уже действует в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

12 октября 18-летний молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения. Подозреваемого позднее обнаружили мёртвым.

Следствию удалось установить, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.