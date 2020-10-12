СМИ сообщили о стрельбе в Нижегородской области

Неизвестный обстрелял остановку в посёлке Нижегородской области, в результате чего погибли четыре человека, ещё трое ранены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу района.

Как отмечается, стрелявший убежал в лес.

Об инциденте также сообщает источник ТАСС. По его данным, в регионе неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу, в результате чего погибли три человека.

«Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в городе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли и несколько пострадали», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Life, ссылаясь на источник, нападавший имел при себе ружьё и рюкзак.