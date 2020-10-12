СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

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В результате стрельбы в Нижегородской области погибли три человека, ещё трое пострадали, следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«По факту убийства трёх человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении

По версии следствия, инцидент произошёл 12 октября в Борском районе области, когда вооружённый мужчина открыл стрельбу по местным жителям.

«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — добавили в СК.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. 

В полиции подтвердили факт обстрела автобуса и остановки. В настоящее время ведётся розыск подозреваемого.

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