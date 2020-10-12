Полиция подтвердила стрельбу в Нижегородской области

Полиция подтверждает факт обстрела рейсового автобуса и остановки неизвестным в Нижегородской области, ведётся его розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

РИА Новости

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу», — сказал собеседник агентства. Полиция призвала жителей Борского района соблюдать осторожность из-за преступника, который пока не задержан. Как ранее сообщили СМИ, неизвестный обстрелял остановку в посёлке Нижегородской области. По некоторым данным погибли до четырёх человек, есть пострадавшие.