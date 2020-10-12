Полиция подтвердила стрельбу в Нижегородской области
- РИА Новости
«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу», — сказал собеседник агентства.
Полиция призвала жителей Борского района соблюдать осторожность из-за преступника, который пока не задержан.
Как ранее сообщили СМИ, неизвестный обстрелял остановку в посёлке Нижегородской области.
По некоторым данным погибли до четырёх человек, есть пострадавшие.