СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

Полиция подтвердила стрельбу в Нижегородской области

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Полиция подтверждает факт обстрела рейсового автобуса и остановки неизвестным в Нижегородской области, ведётся его розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.
Полиция подтвердила стрельбу в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу», — сказал собеседник агентства.

Полиция призвала жителей Борского района соблюдать осторожность из-за преступника, который пока не задержан.

Как ранее сообщили СМИ, неизвестный обстрелял остановку в посёлке Нижегородской области.

По некоторым данным погибли до четырёх человек, есть пострадавшие. 

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