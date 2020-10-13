Подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом наблюдался у врача
- РИА Новости
«Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», — приводит ТАСС сообщение СК.
Отмечается, что на учёт психиатра подростка не поставили.
12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.
Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.