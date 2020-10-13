Подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом наблюдался у врача

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области наблюдался у врача из-за депрессии.

«Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», — приводит ТАСС сообщение СК.

Отмечается, что на учёт психиатра подростка не поставили.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.