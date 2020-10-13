Подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом наблюдался у врача

Короткая ссылка
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области наблюдался у врача из-за депрессии.
Подозреваемый в убийстве под Нижним Новгородом наблюдался у врача
  • РИА Новости

«Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», — приводит ТАСС сообщение СК.

Отмечается, что на учёт психиатра подростка не поставили.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить