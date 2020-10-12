Глава СК поручил выяснить мотив стрелка в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о стрельбе в Нижегородской области и поручил выяснить мотив стрелка.

«Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела и проведённых первоначальных следственных действиях об убийстве троих человек в Борском районе Нижегородской области», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Уточняется, что глава СК поручил «досконально изучить все версии произошедшего», а также «выяснить мотив совершённого преступления».

12 октября неизвестный обстрелял остановку в Нижегородской области. По официальной информации, в результате ЧП скончались три человека, трое получили ранения.

По сообщениям СМИ, число погибших увеличилось до четырёх.

Полиция ведёт розыск нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В посёлок Большеорловское направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого.